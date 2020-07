Adler hoffen auf weiteres Stützle-Jahr

Mannheim. Der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm scheute sogar den Vergleich mit dem deutschen Superstar Leon Draisaitl nicht. „Tim Stützle kann so ziemlich alles. Wir sehen ihn als einen Topstürmer für die Zukunft der NHL“, sagte der Assistenztrainer der Los Angeles Kings dem „Sportbuzzer“ in der vergangenen Woche. Der 18-Jährige sei ein „außergewöhnlicher Spieler“.

Bei dieser Einschätzung ist Sturm nicht zu widersprechen. In seinem ersten Profijahr sammelte Stützle in der Deutschen Eishockey Liga für die Adler Mannheim 34 Scorerpunkte in 41 Spielen. Dass er zum besten Liga-Neuling gewählt wurde, lag auf der Hand. Dem in Viersen geborenen Außenstürmer wird eine große Zukunft prophezeit, bei der Talentziehung der NHL gilt er als sicherer Kandidat für die Top Drei.

Der ursprünglich für Juni terminierte Draft wurde infolge der Corona-Pandemie vorerst in den Oktober verlegt. Unter Umständen können die Adler-Anhänger nach den jüngsten Entwicklungen in der NHL die Kabinettstückchen des Supertalents sogar ein weiteres Jahr genießen. Hintergrund ist das neue „Collective Bargaining Agreement“ (CBA).

NHL-Vertrag mit Auswirkungen

Der ursprünglich 2022 auslaufende Rahmentarifvertrag in der NHL wurde am 10. Juli vorzeitig bis 2026 verlängert. Damit sind nicht nur die Voraussetzungen geschaffen worden, dass die NHL-Profis 2022 und 2026 auf die Olympia-Bühne zurückkehren. Einige Experten, die den Vertrag genauer unter die Lupe genommen haben, kommen zu einem Schluss mit unmittelbaren Auswirkungen für Stützle und die Adler. So twitterte Talentspäher Bernd Freimüller am 16. Juli: „Europäische Spieler, die bei einem europäischen Club unter Vertrag stehen und im Oktober gedraftet werden, können nicht in der NHL-Saison 20/21 spielen. Das betrifft Spieler wie Tim Stützle.“ Zur Erinnerung: Im Juni 2019 unterzeichnete der damals 17-jährige Stützle einen Dreijahresvertrag bei den Adlern, der noch bis 2022 läuft. Bedeutet das, dass Stützle in der kommenden Saison das blau-weiß-rote Trikot tragen wird, ganz gleich welcher Club ihn beim NHL-Draft zieht?

So weit ist es noch nicht, doch die Adler haben die Lesart des CBA registriert, die unter anderem die Interessensvertretung der europäischen Eishockeyclubs (Alliance of European Hockey Clubs) teilt.

„Alle Seiten müssen das CBA respektieren“, sagt Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara auf Nachfrage dieser Redaktion. „Wir befinden uns zwar wegen der Corona-Krise in einem besonderen Eishockey-Jahr, aber falls das alles so zutreffen sollte, gibt es zumindest Klärungsbedarf und die Hoffnung, dass Timmi noch ein Jahr für uns spielt.“ Dem 45-jährigen Schweden ist anzumerken, dass er sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. „Wir müssen uns den Vertrag noch einmal genauer anschauen, den die NHL mit der Spielergewerkschaft NHLPA abgeschlossen hat“, sagt er. Klar ist: Dürften die Mannheimer wirklich mit Stützles Verbleib rechnen, hätte das unmittelbare Auswirkungen auf die Transferaktivitäten des Clubs: „Timmi wäre ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, ein Top-DEL-Spieler“, betont der Manager.

Noch sind Alavaara die Hände gebunden. Mitte Juli ist zwar der Transferstopp abgelaufen, den die DEL-Clubs vereinbart hatten. Adler-Boss Daniel Hopp hat aber erst wieder Vertragsabschlüsse für den Fall gestattet, in dem ein DEL-Start möglich ist - und der ist trotz des Plans, Mitte November mit der Saison zu beginnen, noch nicht gesichert. So ist auch die Vertragsverlängerung von Jan-Mikael Järvinen noch nicht perfekt. Auf der Homepage des Clubs wird der finnische Mittelstürmer zwar im Kader für die Saison 20/21 geführt. Adler-Sprecher Adrian Parejo erklärte auf Nachfrage jedoch, dass dies auch bei Borna Rendulic so lange der Fall gewesen sei, bis der Kroate sich nach zunächst ungeklärter Zukunft dem schwedischen Club Örebro HK angeschlossen habe. Alavaara betonte, dass Järvinen noch keinen neuen Kontrakt in Mannheim in der Tasche habe, dass die Adler nach wie vor am flinken Center interessiert seien und Hoffnung haben, den Mann mit der Nummer 71 halten zu können: „Wir stehen mit ihm in Kontakt und haben eine gute Kommunikation.“

Das bedeutet: Nach aktuellem Stand haben die Adler sieben von elf möglichen Ausländerlizenzen vergeben. Vier in der Abwehr (Chad Billins, Joonas Lehtivuori, Thomas Larkin, Mark Katic), drei im Sturm (Ben Smith, Tommi Huhtala, Andrew Desjardins). Bis auf Larkin und Katic sind die ausländischen Spieler noch nicht dabei, wenn die Mannschaft in dieser Woche unter Anleitung der Trainer Pavel Gross und Mike Pellegrims erstmals aufs Eis geht.

Momentan geht Alavaara davon aus, dass Anfang September das Camp für alle beginnt, um am 7. Oktober gut gerüstet ins Champions-League-Duell mit Grenoble zu gehen. Während die finnischen Spieler Stand jetzt keine Probleme haben, nach Deutschland einzureisen, berücksichtigen die Adler in ihren Planungen auch den die Möglichkeit, dass Billins, Smith, Jason Bast und Desjardins, die aus Nordamerika ankommen, in eine zweiwöchige Quarantäne müssten: „Das bedeutet, dass sie Mitte August anreisen, um Anfang September auf dem Eis stehen zu können“, sagt Alavaara.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 26.07.2020