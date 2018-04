Adler holen Verstärkung

Anzeige

Mannheim.Ein Hochkaräter und ein Toptalent – die Mannheimer Adler haben zwei weitere Personalentscheidungen für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) getroffen. Fest steht nach Informationen dieser Zeitung, dass ein Ex-Jungadler in seine Heimat zurückkehrt: Samuel Soramies, der die Talentschmiede in der 2016/17 als Kapitän zum Titel in der Deutschen Nachwuchsliga geführt hatte, unterschreibt in dieser Woche einen Vertrag bei seinem Ausbildungsverein.

Vor der noch laufenden Saison hatte der deutsche U-20-Nationalspieler Mannheim Richtung Süden verlassen. Der Sohn von Adler-Reporter Antti Soramies (Radio Regenbogen) wechselte in die Organisation von Red Bull. Unter anderem absolvierte er 30 Spiele für den EC Salzburg II in der Alps Hockey League, in denen der Angreifer sechs Tore erzielte und neun vorbereitete.

Kapitän der Toronto Marlies

In Mannheim wird Soramies auf einen Sturmkollegen treffen, von dem er sich einiges abschauen kann. Ben Smith, Kapitän der Toronto Marlies aus der American Hockey League, besetzt bei den Adlern die achte Ausländerstelle. In der NHL kam der 29-Jährige 264 Mal zum Einsatz, bei der WM 2015 gewann er mit dem US-Team die Bronzemedaille.