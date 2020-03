Adler-Kapitän Goc reagiert emotional auf den Saisonabbruch

Marcel Goc ist um Fassung bemüht, er ringt um Worte. Die ganze Tragweite der Play-off-Absage in der Deutschen Eishockey Liga ist auch am Tag nach der folgenschweren Entscheidung nicht zu greifen. Mit leiser, teilweise brüchiger Stimme versucht der Kapitän der Adler Mannheim zu erklären, was kaum zu erklären ist. „Es ist frustrierend. Eigentlich wollten wir uns ab heute auf die heiße Phase des

...