Adler-Manager Alavaara: „Man muss unsere Probleme in Relation sehen“

Herr Alavaara, wie schwierig hat sich die Kaderplanung in diesem Jahr gestaltet?

Jan-Axel Alavaara: In dieser Phase der Unsicherheit war das schon eine große Herausforderung. Man muss unsere Probleme aber in Relation zu dem sehen, was in der Welt passiert: Eishockey ist nicht das Wichtigste im Leben - auch nicht in meinem, obwohl ich seit 30, 40 Jahren in diesem Bereich beschäftigt bin.

...