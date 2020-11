Adler Mannheim atmen nach dem ersten Schritt auf

Brendan Shinnimin war voller Tatendrang. Er wusste: Sein letztes Jahr in Schweden war keines für bleibende Erinnerungen. Nachdem der Kanadier in seinen ersten beiden Saisons für die Växjö Lakers jeweils mehr als 30 Scorerpunkte verzeichnet hatte, schoss er in der Spielzeit 2019/20 nur fünf Tore - zu wenig für seine Ansprüche. Er suchte eine Luftveränderung, die er bei den Adlern in Mannheim

...