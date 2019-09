Adler Mannheim gewinnen wichtige Erkenntnisse

Mannheim.Vier Spiele, vier Siege - nach einer makellosen Bilanz in der Champions Hockey League wollen die Adler Mannheim auch in der Deutschen Eishockey Liga durchstarten. „Das war eine gute Generalprobe“, sagte Trainer Pavel Gross nach dem souveränen 4:0-Erfolg am Sonntag gegen die Vienna Capitals, mit dem die Blau-Weiß-Roten vorzeitig ins Achtelfinale der Königsklasse einzogen. „Ich bin froh, dass

...