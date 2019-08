Adler Mannheim kassieren Schuss vor den Bug

Die Adler Mannheim haben ihre Champions-League-Generalprobe gründlich verpatzt. Fünf Tage vor dem Königsklassen-Auftakt bei den Vienna Capitals am Freitag (19.30 Uhr) beendete die Mannschaft von Trainer Pavel Gross ihre Testspielserie am Sonntag mit einer 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)-Niederlage gegen Sparta Prag. In Heilbronn erzielte Phil Hungerecker den Ehrentreffer für die

