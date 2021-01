Adler Mannheim mühen sich zum 3:2-Sieg in Nürnberg

Die Adler Mannheim haben sich das Leben selbst schwergemacht, nach dem 1:3 gegen Schwenningen aber wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Spitzenreiter der Südgruppe in der Deutschen Eishockey Liga gewann am Sonntag beim Schlusslicht Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Pavel Gross war entsprechend nicht rundum glücklich. „Das erste Drittel war okay, im zweiten war Nürnberg ganz

...