Adler Mannheim schlagen sich beim 1:2 in Straubing selbst

Mannheim.Die Adler Mannheim stecken mitten in einem Spielemarathon. Fünf Partien in zehn Tagen, dazu noch viele Verletzte - das hinterlässt anscheinend Spuren. In der Deutschen Eishockey Liga kassierte die körperlich und mental müde wirkende Mannschaft von Trainer Pavel Gross jedenfalls die zweite Saisonniederlage. Bei den Straubing Tigers setzte es am Freitag ein 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). Stefan Loibl, der

...