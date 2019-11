Adler müssen dringend Lösungen finden

Mannheim. Bei den Adlern Mannheim läuft es nicht rund. 17 Spiele sind absolviert und der Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga geht nach einer Niederlagenserie mit 29 Punkten (neun Siege, acht Niederlagen) als Vierter in die Deutschland-Cup-Pause. Wir beantworten die drängendsten Fragen.

?Wie stehen die Adler im Vergleich zur Vorsaison da?

In der Meistersaison eroberten die Mannheimer am 10. Spieltag Platz eins und gaben diesen bis zum Ende der Hauptrunde nicht mehr ab. Der Lohn: Ein neuer Punkterekord von 116 Zählern, nach 17 Partien waren es 42 Punkte (13 Siege, vier Niederlagen). Dass die Adler diesen Lauf nicht würden wiederholen können, hatten die meisten erwartet. Stattdessen marschiert nun München. Die Bayern weisen 16 Siege und nur eine Niederlage auf.

?Welches ist die größte Baustelle bei den Blau-Weiß-Roten?

Eindeutig die Abwehr. Wobei Trainer Pavel Gross zurecht betont, dass die Defensivarbeit nicht erst vor dem eigenen Tor beginnen muss. Regelmäßig lassen sich seine Schützlinge jedoch eiskalt erwischen, wenn sie in der Offensive den Puck verlieren. Es dauert zu lange, ehe die Adler zurückeilen und zumindest die zweiten Schüsse vor den Torhütern Dennis Endras und Johan Gustafsson abräumen. Außerdem kassieren die Adler zu viele Tore in Unterzahl.

?Lässt sich das mit Zahlen belegen?

Mannheim hat in den 17 Partien 56 Tore geschossen, das ist der drittbeste Wert der Liga. Allerdings mussten die Kurpfälzer auch 54 Gegentreffer schlucken. Damit bewegen sie sich auf dem Niveau des Vorletzten Krefeld. Nur Augsburg und Schwenningen (je 56) sind noch schlechter. Die 20 Treffer in Unterzahl sind der schlechteste Wert der Liga. Nürnberg und Bremerhaven haben je acht kassiert. Vor allem gegen die Teams aus dem Tabellenkeller setzte es heftige Klatschen: 1:6 gegen Schwenningen, 5:7 gegen Iserlohn, 3:6 gegen Krefeld.

?Haben die Adler ein Mentalitätsproblem?

„Nein“, sagt Kapitän Marcel Goc. Vielmehr fänden sie derzeit keine Lösung gegen defensiv eng stehende Mannschaften.

?Was kann der Trainer dagegen tun?

Gross hält zu seiner Mannschaft. Doch so langsam geht auch ihm die Geduld aus. Nach dem 1:6 gegen Schwenningen erklärte er noch, „dass ich null Prozent Zweifel an der Mannschaft habe“. Nach dem 3:6 gegen Krefeld stellte der Coach die Cleverness seines Teams in Frage und kündigte Veränderungen an.

?Wie können solche Konsequenzen aussehen?

Mannheim hat einen breiten Kader. Gross kann schon jetzt, obwohl Valentino Klos, Mark Katic und David Wolf verletzt ausfallen, Spieler auf die Tribüne oder zum Kooperationspartner Heilbronn schicken. Ist der Kader vollzählig, wird Gross noch konsequenter nach Leistung aufstellen. Vor großen Namen macht der Coach - wie im Fall des aussortierten Marcus Kink bewiesen - nicht Halt.

?Wie schlagen sich die Neuzugänge?

Gustafsson, die Verteidiger Chad Billins, Björn Krupp und Moritz Wirth sowie die Stürmer „Miksa“ Järvinen, Borna Rendulic und Tim Stützle wurden verpflichtet. Dass der 17-jährige Stützle bester Neuzugang ist, sollte den Routiniers zu denken geben. Sichtlich weh hat den Adlern getan, dass Stürmer Lean Bergmann den Sprung in die nordamerikanische Profiliga NHL geschafft hat.

?Wie kommen die Mannheimer aus dem Tief heraus?

Es scheint, als hätten die Adler ein Stück weit den Glauben an sich selbst verloren. „Wir haben unsere Laufwege und die müssen eingehalten werden. In der ersten, in der 60. oder 64. Minute“, fordert Goc. „Das hat uns letztes Jahr stark gemacht.“

