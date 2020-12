Adler setzen Duftmarke

Mannheim.Der Anfang ist gemacht. Die Adler Mannheim sind mit einem verdienten 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)-Heimsieg über die Nürnberg Ice Tigers in die neue Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Zweifel am Erfolg kamen am Samstag in der leeren SAP Arena zu keinem Zeitpunkt auf, die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross agierte trotz einiger kurzfristiger Umstellungen über weite Strecken

...