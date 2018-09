Adler sind zurück im Wohnzimmer

Die Schweiz kennen sie jetzt fast in- und auswendig, immer wieder fuhren sie seit Mitte Juli Richtung Süden. Damit ist jetzt Schluss, die Adler sind endgültig heimgekehrt: Am Freitag (19.30 Uhr) findet in der SAP Arena das erste - und einzige - Vorbereitungsspiel vor den eigenen Fans statt. Und das hat es in sich: Es verbietet sich von selbst, das prestigegeladene Duell Mannheim gegen

...