Adler spielen Halbfinale in Bremerhaven

Mannheim.Ohne weiteres Spiel gehen die Adler Mannheim ins Halbfinale des MagentaSport Cups. Nach dem Schwenninger Rückzug wegen Coronafällen im Team war klar, dass die Mannschaft von Trainer Pavel Gross das Ticket für die K.o.-Runde gelöst hatte. Nun steht auch der Gegner fest: Mit einem Sieg am Donnerstag (19.30 Uhr) in Bremerhaven wollen sich die Adler fürs Endspiel am Sonntag (15 Uhr) qualifizieren.

Diese Paarung ist fix, weil auch die Eisbären Berlin, auf die die Adler am Dienstag treffen sollten, nicht mehr am Vorbereitungsturnier der Deutschen Eishockey Liga teilnehmen. Ihre restlichen Vorrundenspiele wurden wegen positiver Corona-Tests ersatzlos gestrichen. Bis zum 10. Dezember befinden sich die gesamte Mannschaft der Eisbären sowie die Betreuer und Trainer in häuslicher Quarantäne. Sportlich besaß der Club keine Chance mehr auf den Halbfinal-Einzug.

Berliner reagieren umgehend

„Wir haben nach Bekanntgabe der ersten positiven Fälle sofort reagiert, den Trainingsbetrieb gestoppt und die Mannschaft in häusliche Quarantäne geschickt. Leider wurden jetzt weitere positive Befunde festgestellt“, sagte Geschäftsführer Peter John Lee. Ob der Trainingsbetrieb nach Ende der Quarantäne sofort wieder aufgenommen werden kann, ist noch nicht bekannt.

„Wir hätten uns natürlich gerne sportlich für das Halbfinale qualifiziert“, wird Sportmanager Jan-Axel Alavaara in einer Mitteilung der Adler zitiert. „Die Entwicklungen in Schwenningen und Berlin haben aber gezeigt, dass man dem Coronavirus trotz strenger Einhaltung der Hygienemaßnahmen nahezu hilflos ausgeliefert ist. Wir werden uns nun bestmöglich auf das Halbfinale gegen Bremerhaven vorbereiten und wünschen den erkrankten Spielern gute Besserung.“

Schon jetzt steht fest, dass das Finale am Sonntag in acht Tagen auf keinen Fall in Mannheim stattfinden wird – obwohl die Adler bei einem Sieg im Halbfinale eigentlich Heimrecht hätten: Die Rhein-Neckar Löwen empfang am 13. Dezember die SG Flensburg-Handewitt zum Topspiel in der Handball-Bundesliga in der SAP Arena. cr/dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020