Adler-Stürmer Brendan Shinnimin beendet seine Ladehemmung

Mannheim. Kein Tor in den ersten fünf Saisonspielen, dafür drei Treffer in Partie Nummer sechs - Brendan Shinnimin ist endgültig in der Deutschen Eishockey Liga angekommen. Der Stürmer, der im Sommer vom schwedischen Club Växjö Lakers zu den Adlern Mannheim gewechselt war, hatte am Sonntag entscheidenden Anteil daran, dass die Mannschaft von Trainer Pavel Gross ihre Siegesserie ausbaute. Beim

...