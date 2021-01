Adler-Stürmer Nico Krämmer trifft und blockt

Mannheim. Schmerzen nimmt Nico Krämmer gerne in Kauf, wenn er damit den Mannheimer Adlern helfen kann. So warf sich der 28-Jährige beim 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen gegen den EHC Red Bull München immer wieder in Schüsse, um Tore zu verhindern. Auf die unvermeidlichen blauen Flecke angesprochen meinte der Stürmer grinsend: „Wir haben eine gute medizinische Abteilung,

