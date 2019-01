Adler verhauen Eisbären

Berlin.Auch beim Angstgegner haben sich die Adler Mannheim nicht vom Kurs abbringen lassen. Das Team von Trainer Pavel Gross gewann am Freitagabend bei den derzeit völlig überforderten Eisbären Berlin vor 14 200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof mit 7:0 (2:0, 2:0, 3:0). Es war erst der zweite Erfolg in den jüngsten elf Partien an der Spree. Es war ein äußerst ungleiches Duell, an

...