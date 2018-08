Adler vor Test gegen Zweitligisten

Marcel Goc könnte das neue Trikot heute gegen Olten testen. © Binder

Mannheim.Das Warten für die Spieler, den neuen Trainerstab um Chefcoach Pavel Gross und auch die Fans der Mannheimer Adler hat ein Ende. Am Freitag (19 Uhr) treten die Blau-Weiß-Roten in einem Testspiel beim schweizerischen Zweitligisten EHC Olten an. Während die Mannheimer bereits seit gut zwei Wochen wieder trainieren, haben die „Power-Mäuse“, so der Spitzname der Eidgenossen, erst zu Wochenanfang

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1970 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.08.2018