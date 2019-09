Adrenalin pur – und das bei freiem Eintritt

Die „Deutsche Cross-Country-Serie“ macht heute (ab 8.30 Uhr) und morgen (ab 8.45 Uhr) Station auf dem erweiterten WM-Parcours beim ADAC Motorsportclub Schefflenz zu ihrem sechsten Lauf. In insgesamt 22 Klassen werden die Athleten um weitere Punkte der GCC-Meisterschaft in Schefflenz kämpfen. Erwartet werden bis zu 600 Fahrerinnen und Fahrer, darunter auch die Aktiven des MSC Schefflenz, sie werden auf ihrer Heimstrecke wieder alles daran setzen, um vor vertrauter Kulisse, um die Podiumsplätze zu fighten.

Die Deutsche Cross Country Meisterschaft ist mehr als nur Action für Fahrer. Wenn die Cracks der größten Offroad-Rennserie Europas ihre Motorräder und Quads über die Crosspiste mit steilen Auf- u. Abfahrten, engen Kurven und weite Sprünge donnern lassen, bleibt auch kein Zuschauer ruhig. Am Streckenrand sind die Fans hautnah am Renngeschehen und fiebern mit der Menge mit. Adrenalin pur, bei freiem Eintritt.

Aus Sicht des MSC-Schefflenz gilt MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta) BETA-Versand.de größte Aufmerksamkeit. Er führt mit einem respektablen Vorsprung das Titelrennen in der XC Senior Klasse an und ist auf Meisterschaftskurs, natürlich will er auf seiner Heimstrecke den Sieg für sich entscheiden, um seine Meisterschaftsführung weiter ausbauen zu können. In der XC Sport 3 Klasse liegt Jörg Albrecht auf dem beachtlichen dritten Podiumsplatz der Meisterschaft und diesen gilt es für Albrecht bei seinem Heimrennen zu behaupten.

Einen Punkt vorne

Ebenso auf Meisterschaft-Kurs, MSC Quadpilot Sebastian Feil (KTM) vom Alskom-Team der hauchdünn, mit einem Punkt Vorsprung, die Meisterschaft anführt.

Auch der MSC-Schefflenz-Nachwuchs in der XC-WCS Klasse 2 ( Kinderklasse ) bis 65 Kubikzentimeter ist mit MSC-Nachwuchspilot Nick Schweizer mit dem ordentlichen elften Meisterschaftsplatz sehr gut vertreten und will auch auf seiner Schefflenzer Heimstrecke weitere wertvolle Meisterschaftspunkte sammeln.

Die Siegerehrung erfolgt jeweils nach dem Zieleinlauf. hawa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.09.2019