Änderungen vorbehalten: Das bringt das Sportjahr

Traditionell veröffentlicht der Deutsche Olympische Sportbund am Anfang eines Jahres immer eine Übersicht mit den wichtigsten nationalen und internationalen Sportveranstaltungen. Das ist auch in diesem Jahr so. Trotzdem unterscheidet sich der Überblick von den Vorjahren: Er steht nämlich unter „pandemiebedingtem Vorbehalt“ – oder anders ausgedrückt: „Änderungen vorbehalten“.

Was gleichsam bedeutet: Heute kann niemand verbindlich vorhersagen oder festlegen, ob wirklich alle vorgesehenen Termine eingehalten werden können - ganz zu schweigen davon, ob und gegebenenfalls welche Veranstaltungen (wieder) mit (begrenztem?) Publikum (unter welchen Hygienebedingungen?) ausgetragen werden. So bleibt derweil nur der die verhaltene Vorfreude auf alle Ereignisse, die für das laufende Kalenderjahr terminiert sind – und der Wunsch, dass sie tatsächlich stattfinden können. Daher jetzt hier der Reihe nach eine kleine Auswahl von Events ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Nordische Ski-WM in Oberstdorf

Saisonal stehen am Anfang eines jeden Jahres viele Wintersportereignisse im Mittelpunkt. Dazu gehören nach der inzwischen abgeschlossenen Vierschanzentournee und zahlreichen Weltcup-Rennen in den verschiedenen Sparten auch die Weltmeisterschaft im Rodeln am Königssee am letzten Januarwochenende oder die Nordische Ski-WM von 23. Februar bis 7. März in Oberstdorf im Oberallgäu.

Die traditionell erste deutsche Meisterschaft in einer Hallensportart – nämlich im Badminton – wurde wegen der Pandemie bereits von Mitte Januar auf Ende August 2021 verlegt- Sie soll aber weiterhin in Bielefeld stattfindet, wie dies seit über 20 Jahren der Fall ist.

Apropos Hallensport: Den Auftakt und das Ende im Kalender eines jeden Jahres bildet international stets der Handballsport: So sind die Handballer derzeit gerade bei der Weltmeisterschaft in Ägypten, während die Handballerinnen Anfang Dezember nach Spanien zur Europameisterschaft aufbrechen.

Über das Jahr verteilt gibt es aber auch etliche andere bedeutende Ereignisse im Hallensport – bei Weltmeisterschaften zum Beispiel im Judo in Budapest und im Ringen in Warna (beide im Juni) und im Karate in Dubai (im November) oder bei den Europameisterschaften in Wien (im Basketball), in Basel (im Kunstturnen) und in Warschau (im Tischtennis).

Zu den ganz wenigen Weltmeisterschaften, die in diesem Jahr in Deutschland ausgetragen werden, gehören die im Hallenradsport Ende Oktober in Stuttgart und im Tanzen im Dezember, nämlich in der Formation Standard in Braunschweig und in der Formation Latein in Bremen. Weitere Heimspiele mit internationalen Gästen gibt es zum Beispiel bei der Europameisterschaft im Kanu-Rennsport Anfang Juni in Duisburg, bei den Laser Radial Europameisterschaften im Segeln Ende Juli in Travemünde, bei der Europameisterschaft im Springreiten in Riesenbeck Ende August und Anfang bis Mitte September in Hagen in der Dressur.

Und was bringt der Sommer noch so? Hoffentlich auch alle internationalen Topereignisse, die vorgesehen sind, nämlich unter anderem: Von 11. Juni bis 11. Juli die (nachzuholende) Europameisterschaft der Männer im Fußball erstmals in zwölf Ländern, die Tour de France im Radsport von 26. Juni bis 18. Juli, das Grand-Slam-Turnier im Tennis in Wimbledon von 28. Juni bis 11. Juli, die Fußball-Europameisterschaft der Frauen von 10. Juli bis 1. August in London, die World Games in den nicht-olympischen Sportarten von 15. bis 25. Juli in Birmingham sowie die von 2020 in dieses Jahr verlegten Olympischen Sommerspiele in Tokio von 23. Juli bis 8. August mit rund 10 000 Aktiven und von 24. August bis 5. September ebenfalls in Tokio die Paralympics.

Geht man den Kalender nach weiteren internationalen Sportveranstaltungen jenseits von WM und WM in Deutschland durch, dann gehören dazu neben anderen dazu: die Kieler Woche im Segeln von 23. bis 27. Juni, der Ironman Germany in Frankfurt (27. Juni) das Reitturnier CHIO in Aachen von 29. Juni bis 4. Juli, der World Cup im Windsurfen auf Sylt vom 24. September bis 3. Oktober, der Berlin-Marathon am 26. September-

Und dann gibt es da noch „Die Finals“, die in diesem Jahr erstmals an vier Tagen (von 3. bis 6. Juni) in der Sportmetropole Berlin und der Metropolregion Rhein-Ruhr (zusammen mit den 121. Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig) ausgetragen werden sollen. In folgenden Sportarten stehen dabei Titelkämpfe an: Bogensport, Kanu, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Reiten, Schwimmen, Tischtennis, Triathlon, Kunstturnen und Wasserspringen, voraussichtlich kommen noch weitere Sportarten einschließlich Para-Wettbewerbe hinzu.

Zum Jahresende vom 11. bis 21. Dezember gibt es dann noch die 30. Winter-Universiade in zehn Sportarten mit studentischen Athletinnen und Athleten von über 500 aus 50 Ländern der Welt in Luzern, die ursprünglich für Januar terminiert war. dosb

