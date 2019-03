Aktiver Beitrag zum Umweltschutz

Der Deutsche Alpenverein (DAV) setzt sich auch in diesem Jahr wieder für den Bergwald ein. Während 17 Aktionswochen in den alpinen Schutzwäldern zwischen Juni und September werden wieder mehr als 100 freiwillige Helfer ab 18 Jahre und aus allen Berufsgruppen teilnehmen und in einwöchigen Arbeitseinsätzen in alpinem Gelände einen aktiven Beitrag zum Naturschutz leisten, heißt es in einer Meldung des DAV. Im vorigen Jahr seien dabei 3200 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet worden.

Ohne die Bergwälder wären Teile der Bayerischen Alpen unbewohnbar, erklärt der DAV weiter. Durch den Klimawandel seien sie jedoch einer großen Belastung ausgesetzt. Ziel der Aktion sei es daher, durch die alpine Schutzwaldpflege und Sanierungsarbeiten einen gesunden und robusten Berg-Misch-Wald zu schaffen, der einen natürlichen Schutz vor Hochwasser, Steinschlag und Lawinen darstellt, einen Lebensraum für Pflanzen und Tiere bietet und einen wichtigen Beitrag zur Trinkwasserversorgung leistet. Die Teilnehmer lernten dabei die Alpen aus einer anderen Perspektive kennen: Indem sie dort arbeiteten, wo sie sonst in ihrer Freizeit unterwegs seien, indem sie neue Erfahrungen sammelten und von Experten unter fachkundiger Anleitung lernten. dav

