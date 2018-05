ALBA Berlin kontert Ludwigsburger Schauspielerei-Vorwürfe

Anzeige

Nach den Äußerungen Patricks habe er viele Anrufe erhalten, berichtete Baldi. Der Ludwigsburger Coach habe «für viel Aufregung gesorgt unter Leuten, die er kenne». Im engen Auftaktspiel musste Patrick dann bereits in der ersten Halbzeit wegen Meckerns nach zwei technischen Fouls hintereinander das Spielfeld verlassen. «Das spricht ja für sich selbst. Aber vielleicht steckt ja auch da ein Plan dahinter», sagte Baldi.

Mit dem Erfolg liegt ALBA in der Best-of-five-Serie 1:0 vorn und besitzt vor dem zweiten Spiel am Donnerstag (20.00 Uhr) in Ludwigsburg weiterhin das Heimrecht. Doch beim Aufeinandertreffen des Zweiten gegen den Dritten der Hauptrunde ist weiterhin ein enges, physisches Duell zu erwarten. «In jedes Duell musste man seinen Körper reinschmeißen», sagte ALBA-Nationalspieler Joshiko Saibou. «Wir müssen jetzt zuhause übernehmen», forderte Ludwigsburgs Thomas Walkup.

Auch dann könnte das Hauptaugenmerk wieder auf den Unparteiischen liegen. «Wenn bei uns die Zuschauer gepfiffen haben, wenn es zu rustikal wurde, wird das in Ludwigsburg genau umgekehrt sein», vermutete Baldi. «Dann wird Totenstille sein, und kein Schiedsrichter weiß, warum er jetzt pfeifen soll.»