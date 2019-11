Albert-Schweitzer-Turnier bleibt bis 2030 in Mannheim

Mannheim. Vor knapp zwei Jahren stand Jonas Mattissek bei der 29. Auflage des Albert-Schweitzer-Turniers (AST) im Mittelpunkt. Der Aufbauspieler führte die deutschen U-18-Basketballer zum souveränen Finalsieg über Australien und wurde zum wertvollsten Spieler der inoffiziellen Junioren-Weltmeisterschaft gewählt. Das AST war für ihn die ideale Bühne, um auf sich aufmerksam zu machen. Mittlerweile debütierte Mattissek in der A-Nationalmannschaft und hat sich einen festen Kaderplatz beim Bundesliga-Topteam Alba Berlin gesichert.

Mattisseks Klettertour auf der Karriereleiter ist nur eine von vielen Erfolgsgeschichten, die den Stellenwert des Turniers in Mannheim und Viernheim verdeutlichen. Zu den prominentesten AST-Spielern gehören die späteren Weltstars Dirk Nowitzki und Magic Johnson. Die nächste Ausgabe findet vom 11. bis 18. April wieder in der GBG Halle am Herzogenried und in der Viernheimer Waldsporthalle statt. Schon jetzt verkündeten der Deutsche Basketball Bund (DBB) und die Stadt Mannheim allerdings die vorzeitige Verlängerung ihrer Zusammenarbeit bis 2030. Die bisherige Vereinbarung galt bis 2022.

Sport-Bürgermeister Lothar Quast und DBB-Präsident Ingo Weiss unterzeichneten am Montag in der GBG Halle eine entsprechende Kooperationsvereinbarung, die sechs AST-Ausgaben umfasst. Mit dem zweiten Turnierstandort Viernheim soll eine Verlängerung in den kommenden Wochen perfekt gemacht werden, wie DBB-Pressesprecher Christoph Büker bestätigte. „Ich freue mich sehr, dass wir nun Planungssicherheit haben. Das macht vieles leichter. Die Zusammenarbeit mit Mannheim ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte“, erklärte Weiss. Quast ergänzte: „Das Albert-Schweitzer-Turnier ist eine Sportveranstaltung von herausragendem Wert für die Stadt und die perfekte Plattform für U-18-Spieler.“

„Wichtiger Imagefaktor“

Die Kosten für das Turnier mit zwölf Mannschaften sollen sich auch künftig auf dem Niveau der vergangenen Jahre bewegen. Die rund 500 000 Euro pro AST werden zum Großteil vom DBB getragen (150 000 bis 180 000 Euro), der Zuschuss der Stadt Mannheim liegt bei 70 000 Euro. Der Rest fließt über Landeszuschüsse (Baden-Württemberg, Hessen), Sponsoren und Zuschauereinnahmen in die Kasse. „Das Turnier ist ein wichtiger Imagefaktor für uns“, betonte Weiss, der bei seinen internationalen Reisen immer wieder auf das Schweitzer-Turnier angesprochen wird. „Ich habe so viele Anfragen, dass wir eigentlich mit 32 Teams spielen müssten. Viele Länder sehen das AST als wichtige WM-Vorbereitung für ihre künftigen A-Nationalspieler.“

Das gilt auch für Deutschland, das die letzten beiden Turniere gewinnen konnte. In Sachen Titel-Hattrick gibt sich Weiss mit Blick auf das enttäuschende WM-Abschneiden des hoch gehandelten A-Teams in China aber zurückhaltend. „Ich hoffe, dass wir wieder eine gute Rolle spielen werden und unter die ersten Sechs kommen“, blickte der DBB-Chef voraus. Trainer des U-18-Teams ist Patrick Femerling.

