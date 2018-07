Alle Mixed-Paare schon raus

Anzeige

Nanjing.Kai Schäfer aus Lüdinghausen ist bei der Badminton-WM in Nanjing in der ersten Runde ausgeschieden. Der 25-Jährige unterlag dem Dänen Hans-Kristian Solberg Vittinghus. Im Herrendoppel erreichten Jones Ralfy Jansen/Josche Zurwonne die zweite Runde. Sie besiegten die Russen Konstantin Abramow/Alexander Zintschenko. Weiter ist auch das Damendoppel Johanna Goliszewski/Lara Käpplein, die Ng Tsz Yan/Yeung Nga Ting (Hongkong) bezwangen. In Runde zwei ausgeschieden sind dagegen alle drei deutschen Mixed-Paare (unser Bild zeigt Olga Konon, vorn, mit Peter Käsbauer). dpa