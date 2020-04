Alle Planungen sind voller Ungewissheit

Sie hängen derzeit im übertragenen Sinn völlig in der Luft. „Sie“, das sind in diesem Fall die drei Manager der Würzburger Profi-Sportvereine: Steffen Liebler von den Bundesliga-Basketballern s.Oliver Würzburg, Roland Sauer von den Zweitliga-Handballern DJK Rimpar Wölfe und sein Sohn Daniel Sauer von den Drittliga-Fußballern FC Würzburger Kickers. Keiner weiß natürlich, wie es in seiner

...