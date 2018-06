Alle wissen es besser

Anzeige

Dienstag, 19. Juni: Baslers früherer Bayern-Spezi Lothar Matthäus – Weltmeister von 1990 und Rekordnationalspieler – haut in die Özil-Kerbe: „Ich habe bei Özil oft das Gefühl, dass er sich im DFB-Trikot nicht wohlfühlt (...) Da ist kein Herz, keine Freude, keine Leidenschaft“, schreibt er in der „Bild“-Kolumne.

Mittwoch, 20. Juni: Stefan Effenberg, der nach gezeigtem Stinkefinger die WM 1994 vorzeitig verlassen musste, rauscht mit einer Art Bewerbung durch die Medien, die er am späten Dienstagabend in der n-tv-Sendung „Klamroths Konter“ auf Nachfrage abgibt: „Wenn du die Besten der Welt zur Verfügung gestellt kriegst, die hervorragend in ihren Clubs trainiert werden. . . Ich will nicht sagen, das kann jeder machen, aber warum sollte ich mir das nicht zutrauen?“ Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2016 entlässt der damalige Zweitligist SC Paderborn Trainer Effenberg nach weniger als einem halben Jahr. Paderborn steht zu der Zeit auf einem Abstiegsplatz.

Donnerstag, 21. Juni: Ex-Torwart-Titan Oliver Kahn kontert die Kritiker: „Wenn sich der ein oder andere frühere Spieler jetzt berufen fühlt, da unbedingt unter die Gürtellinie schlagen zu müssen – die jetzt auch nicht unbedingt bekannt waren für eine bestimmte Erfolgskonstanz während ihrer Karriere – dann sollten sie mal darüber nachdenken, so sie es denn können, dass sie selbst auch mal in solchen Situationen waren und wie ihnen das dann gefallen hat“, sagt er als ZDF-Experte – und warnt: Diese Kritiker sollten auch daran denken, „welche – gerade bei Özil – gefährlichen Tendenzen sie mit solchen, nennen wir sie mal Sprüchen, eben auch auslösen können.“

Freitag, 22. Juni: Ein unbekannter Twitterer vereinigt all das Gesagte ironisch in sich. Uli Effenbasler (@effenbasler) schreibt: „Dat einzige was in der deutschen Abwehr dicht ist, sind die Haare von Hummels!“ Das sitzt – so wie die besagte Frisur.

