Alles klar: Matschke nach Wetzlar

Wetzlar.Benjamin Matschke wird bei der HSG Wetzlar im kommenden Sommer Kai Wandschneider als Trainer ablösen. Dies teilte der Handball-Bundesligist am Mittwoch mit, nachdem diese Redaktion bereits im Februar über das Interesse der Mittelhessen am 38-Jährigen berichtet hatte. Matschke kommt 2021 vom Liga-Konkurrenten Eulen Ludwigshafen an die Lahn.

Wandschneiders Vertrag läuft zum Ende der Saison aus, Matschke unterschrieb nach Clubangaben einen für zwei Jahre laufenden Kontrakt. „Ben hat in Ludwigshafen in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und tolle Erfolge mit dem Club gefeiert“, sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. „Ben ist ein junger, innovativer Trainer, der Fachkompetenz, Persönlichkeit sowie die notwendige Erstliga-Erfahrung mitbringt. Dazu ist er ein Motivator, der seine Spieler begeistert - dem sie vertrauen.“

„Habe große Lust“

Matschke ist neben seiner Trainertätigkeit zwei Tage in der Woche Lehrer an einem Gymnasium in Schwetzingen. „Ich habe große Lust und verspüre eine riesige Motivation diesen Traditionsverein zu coachen“, sagte er. Er finde eine „junge, internationale und entwicklungsfähige Mannschaft“ vor.

Aktuell gelte seine Aufmerksamkeit den Eulen, mit denen er nach dem Aufstieg im Jahr 2017 zum vierten Mal hintereinander den Klassenverbleib schaffen will. Wandschneider trainiert Wetzlar seit 2012. Der Verein hatte dem 60-Jährigen schon vor einigen Monaten mitgeteilt, dass er langfristig nicht mehr mit ihm plant. Wohin es ihn zieht, ist unbekannt. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.09.2020