Alpine Ski-WM soll verlegt werden

Cortina d’Ampezzo.Wegen der Corona-Krise sollen die alpinen Ski-Weltmeisterschaften von Cortina d’Ampezzo im Februar abgesagt und um ein Jahr verschoben werden. Das kündigte Giovanni Malagò, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees (Coni), am Sonntagabend an. Die Titelkämpfe in den Dolomiten sollen im März 2022 und damit kurz nach den Olympischen Winterspielen von Peking stattfinden.

Ein entsprechender Antrag ging an den Ski-Weltverband Fis, der am 1. Juli darüber entscheiden will. Das gab der italienische Wintersport-Verband Fisi am Montag bekannt.

Italien ist eines der am heftigsten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa; Cortina liegt in der Region Venetien, wo es viele Infizierte und Tote gegeben hat.

Im März wurde bereits das Weltcup-Finale der Damen und Herren in Cortina abgesagt. Dies hätte ein Testlauf für die WM sein sollen, die für 7. bis 21. Februar 2021 terminiert waren. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020