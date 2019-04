Als Breitensportler auf nationaler Ebene mitgehalten

Als amtierende Deutsche Meisterin in den Kampfsportarten Sambo und Sumo holte Johanna Schumann von der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim bei den 15. offenen Deutschen Einzelmeisterschaften der Ü30 die Silbermedaille. Sie verpasste damit nur knapp das Triple. Seitens des TSV gab es noch zwei fünfte Plätze sowie einen siebten Rang.

Der Deutsche Judo-Bund richtete in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Judo-Verband diese Deutsche Einzelmeisterschaft mit einer Rekordbeteiligung von 450 Teilnehmern in Maintal OT Dörnigheim aus. Gespickt mit ehemaligen Deutschen Meistern, Europameistern, Weltmeistern und Bronzemedaillengewinnern bei Olympia, stand dieses Turnier auf sehr hohem Niveau.

Vier TSVler mit ihrem Heimtrainer Joachim Fels waren angereist nach Maintal, um sich überregional zu messen, auch wenn in den vergangenen zwei Wochen wieder kein Training wegen des Abiturs möglich war.

Als erste TSVlerin ging Andrea Zettelmeier in der Altersklasse F1 (30 bis 34 Jahre) auf die Matte. In ihrer Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm kam sie überraschend bis ins Halbfinale, hatte sie aufgrund Mutterschutz in den vergangenen vier Jahren an keinem Wettkampftraining mehr teilgenommen. Im Einzug ins Finale unterlag sie der späteren Vizemeisterin Daniela Kordmann aus Berlin. Den darauffolgenden Durchgang um die Bronzemedaille musste sie abermals abgeben gegen Dorothea Calmels aus Bayern und belegte damit einen guten fünften Platz.

Für die zweite weibliche TSV-Athletin Johanna Schumann in der Altersklasse F2 (35 bis 39 Jahre) lief an diesem Tag alles nach Wunsch, obwohl sie jeden ihrer Kämpfe bis ins Finale in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm über die volle Kampfzeit gehen musste. Im Endkampf dann traf die TSV-Schwarzgurtträgerin auf Francine Polderl vom Judolandesverband Pfalz. Erneut das ganz große Ziel vor Augen setzte die TSVlerin alles daran, mit einem Sieg von der Matte zu gehen. Bis kurz vor Ende der Kampfzeit diktierte sie auch diesen mit leichter Überlegenheit. 20 Sekunden vor Ende der Kampfzeit musste sie sich durch eine Kontertechnik jedoch geschlagen geben und wurde damit Deutsche Vizemeisterin.

Schlechter Start

Danach waren dann die Männer an der Reihe. Torsten Zettelmeier in der Altersklasse M2 erwischte gleich einen schlechten Start, musste er gegen den späteren Deutschen Meister Axel Limberg aus Nordrhein-Westfalen eine Niederlage einstecken. In der Trostrunde setzte er sich dann durch bis um den Einzug ins kleine Finale in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Hier traf er auf Marco Weber vom Judo-Verband Rheinland. Mit einer Wertung in Führung liegend geriet der TSV-Kämpfer vier Sekunden vor Ende der Kampfzeit in eine Kontertechnik und unterlag. Damit belegte er den undankbaren siebten Rang.

Erstmals dabei war Christoph Kastl in der Altersklasse M1. In der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm schaffte auch er eine echte Überraschung, indem er das Halbfinale erreichte. In diesem Durchgang musste er sich gegen Icigen Mehmet aus Bayern mit einer Wurftechnik geschlagen geben.

Im nun entscheidenden Durchgang um eine Medaille musste der TSVler mit Handicap nochmals eine Niederlage einstecken und belegte damit einen ebenfalls guten fünften Rang.

Mit diesen guten Platzierungen haben die sogenannten „Alten Hasen“ aufgezeigt, dass man noch nichts verlernt hat und auch als Breitensportler jederzeit auf nationaler Ebene mithalten kann. jotef

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019