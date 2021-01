„Alternativen suchen“

Der Deutsche Sportlehrerverband (DSLV) hat ein Positionspapier vorgelegt, in dem er die Einrichtung von Impfzentren zur weiteren Eindämmung der Covid-19-Pandemie grundsätzlich begrüßt, aber gleichzeitig mit großer Besorgnis zur Kenntnis nimmt, dass dazu auch kommunale Sportstätten zeitweilig umgewidmet werden. Von einer solchen sportfremden Nutzung wären schließlich auch die Trainingseinheiten und Wettkämpfe der Sportvereine betroffen.

In der Stellungnahme des DSLV heißt es wörtlich: „Diese Maßnahme bedeutet bei der momentanen Witterung nichts anderes als eine unmittelbare Aussetzung des Sportunter-richts und des Schulsports an den betroffenen Schulen für den gesamten Winter und den kommenden Frühling. Auch im Sommer 2021 wird ohne Umkleidekabinen und Sanitäranlagen Sportunterricht nur unter schwierigen Bedingungen stattfinden können.“

Schon als Folge des ersten Lockdowns wurden erhöhte körperliche Inaktivität, Fehlernährung und Gewichtszunahme vom DSLV angemahnt, die durch täglich hohe Bildschirmzeiten ohne ausreichende Bewegungseinheiten verstärkt wurden: „Bewegungsmangel und damit verbundene Krankheiten sind die Epidemie des 21. Jahrhunderts, Sport und Bewegung eine biologische Notwendigkeit -besonders für Kinder und Jugendliche - und damit absolut systemrelevant“. Die Fortsetzung des Schuljahres 2020/21 „ohne Bewegung, welches nun vielen Kindern und Jugendlichen droht, kann aufgrund der daraus resultierenden vielfältigen motorischen, sozialen, kognitiven und emotional-affektiven Defizite von niemandem akzeptiert werden“, so das Positionspapier weiter. Der DSLV will dies nicht billigend hinnehmen und fordert deshalb die Verantwortlichen ausdrücklich auf, Sporthallen nicht in Impfzentren umzuwandeln und nach geeigneten Alternativen zu suchen. dosb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.01.2021