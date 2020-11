„Am Anfang war das ziemlich heftig“

Krefeld.Toni Söderholm gibt sich in der Videoschalte aufgeräumt. Dem Eishockey-Bundestrainer ist anzumerken, dass er sich auf das Sportliche konzentrieren möchte. Das, was er am eigenen Leib erfahren hat, will er aber auch nicht ausblenden. „Mir geht es ziemlich okay“, sind seine ersten Worte. „Ich bin auf dem Weg, gesund zu werden.“

Söderholm hat den Deutschland Cup wegen einer

...