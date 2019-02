Am Ende geht die Luft aus

TG s.Oliver Würzburg – FC Bayern München II 61:71 (16:13, 17:17, 18:19, 10:22)

Würzburg: Weitzel (18 Punkte), Tim Eisenberger (14), Leonhardt (6/davon 2 Dreier), Javernik (6), Hadenfeldt (6/2), Fischer (4), Albus (4/1), Stechmann (2), Böhmer (1). Zuschauer: 275

33 Minuten lang war es eine völlig offene Partie, in der Schlussphase fehlte der personell geschwächten TG s.Oliver Würzburg im Duell der Farmteams mit dem FC Bayern München II dann aber die nötige Energie: „Meine Jungs haben sehr gut gespielt und alles herausgeholt, was heute drin war. Wir haben leider im Moment mit vielen Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen“, sagte TG-Headcoach Eric Detlev nach der 61:71-Niederlage in der heimischen Feggrube.

Zum nicht einsatzfähigen Topscorer Badu Buck (Gehirnerschütterung) gesellte sich vor dem Spiel Justin Smith, der angeschlagen war und ebenfalls nicht spielen konnte. Dazu kamen einige Spieler, die nach überstandener Krankheit noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren.

Am letzten Spieltag der regulären ProB-Saison wartet noch ein Vier-Punkte-Spiel auf ihn und sein Team: Am kommenden Samstag ist die TG s.Oliver Würzburg beim Tabellenvorletzten Dragons Rhöndorf zu Gast und kann mit einem Auswärtssieg den Abstand auf die Rheinländer vor den sechs Spieltagen der Playdown-Runde auf neun Punkte erhöhen. pw

