Amiri träumt von Duell mit Ronaldo

„Bin wieder sehr gut drauf"

Der Offensivspieler fühlt sich bereit, eine Schlüsselrolle zu übernehmen, nachdem er vor allem zu Beginn der Rückserie in einem Formtief steckte. „Ich will im letzten Spiel noch einmal alles raushauen. Die Hinrunde lief gut, dann bin ich mit einer Verletzung in die Rückserie gestartet und habe dadurch kaum von Anfang an gespielt“, erklärt er. „Seit fünf Partien bin ich aber wieder sehr gut drauf. Diesen Schwung will ich gegen Dortmund mitnehmen und das Team als Impulsgeber mitreißen.“

Sein Bruder Nauwid hat mit BVB-Ass André Schürrle gemeinsam in der C-Jugend des Ludwigshafener SC gekickt, auch Nadiem kennt den Weltmeister. „Wenn wir uns an Spieltagen oder sonstigen Anlässen mal treffen, reden wir ein bisschen. Vor dem Match gibt es aber keinen Kontakt“, sagt der in Mundenheim aufgewachsene TSG-Profi. Enger ist der Kontakt zu seinem Dortmunder U-21-Kollegen Mo Dahoud. Doch vor dem letzten Spieltag konzentriert sich jeder auf sich selbst. „Soweit ich weiß, kommt die Unruhe beim BVB wohl überwiegend von außen. Wir beschäftigen uns aber nicht mit den Dortmunder Problemen. Wir schauen auf uns“, betont Amiri, der in dieser Liga-Runde erst auf sieben Einsätze über die komplette Distanz und zwei Treffer kam.

Damit kann der Hochbegabte, um den es immer wieder Wechselspekulationen gibt, nicht zufrieden sein. Er will unbedingt den nächsten Leistungssprung machen. „Ich blende schlechtere Phasen aus. Denn wenn ich dann wieder eine Chance bekomme, will ich dem Trainer beweisen, dass ich immer spielen muss“, unterstreicht er.

Eine wichtige Rolle in seiner bisherigen Karriere spielt Trainer Julian Nagelsmann, den er bereits als Nachwuchscoach hatte. „Nagelsmann hat mir in meiner Karriere sehr geholfen. Wir haben zusammen die U-19-Meisterschaft gewonnen, den Bundesliga-Abstieg verhindert und schaffen es jetzt hoffentlich gemeinsam in die Champions League“, beschreibt Amiri, ehe er ergänzt: „In ein paar Jahren arbeiten wir dann vielleicht nicht mehr zusammen. So ist Fußball. Mein Vertrag läuft noch zwei Jahre - das ist eine lange Zeit. Deshalb mache ich mir über eine vorzeitige Verlängerung noch keine Gedanken.“

Für Amiri zählt aktuell nur der Sprung in die Königsklasse. Dafür nimmt er sich selbst und seine Teamkollegen in die Pflicht: „Wir wollen unsere verletzten Kollegen aufbauen und ihnen mit einem Sieg gegen Dortmund etwas zurückgeben. Natürlich fehlen gute Spieler, das gilt es jetzt zu kompensieren. Jeder, der reinkommt, muss alles geben - wir haben die Qualität, um die Ausfälle aufzufangen.“

Das 0:2 in Stuttgart hat die TSG laut Amiri ganz abgehakt. „Ich hoffe, dass der BVB uns früh attackiert und wir dadurch Räume bekommen“, blickt der Mittelfeldmann voraus. Nach der Saison will er sich nur eine kurze Pause gönnen. „Ich will erst einmal ein bisschen runterfahren, dann werde ich relativ zügig wieder mit meinem Athletikcoach trainieren. Ich kann in allen Bereichen besser werden, schon in der Jugend wollte ich immer weiter kommen“, betont der Ludwigshafener. Der 21-Jährige brennt vor Ehrgeiz, es nächste Runde noch besser zu machen.

