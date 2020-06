Ampelschaltung an der Rezeption

Die Sportschule Schöneck des Badischen Fußballverbandes fährt ab Montag, 8. Juni, den Lehrgangsbetrieb wieder hoch. Ein Hygienekonzept soll dabei die Einhaltung der Landesverordnung und die Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter der Sportschule gewährleisten.

Am 15. März war der Lehrgangs- und Beherbergungsbetrieb eingestellt worden. Seither befanden sich die Verantwortlichen in ständigem Austausch mit den relevanten Behörden. Nun gibt es grünes Licht für eine sukzessive Öffnung.

Zunächst werden nur einzelne Lehrgänge wieder aufgenommen und unter strengen Auflagen durchgeführt. Es dürfen ausschließlich Sportarten ausgeübt werden, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Kontaktsportarten sind weiterhin untersagt. Der Badische Fußballverband zum Beispiel passt die Praxiseinheiten von Fußballlehrgängen ent-sprechend der Vorgaben an, so dass sich nicht mehr als 10 Personen auf mindestens 400 Quadratmeter Fläche befinden. Trainiert werden etwa Konditions- oder Koordinationsübungen an verschiedenen Stationen über das Spielfeld verteilt oder Technik- und Torschussübungen. Theorieeinheiten finden in den üblichen Tagungsräumen statt.

Organisatorisch müssen sich die Teilnehmenden auf Änderungen gefasst machen: So werden alle Gäste in Einzelzimmern untergebracht oder gebeten, wenn möglich zu Haus zu übernachten. Essenszeiten sind auf mehrere Etappen verteilt, Verkehrswege werden angepasst, um Abstandshaltung zu gewährleisten, der Zutritt zur Rezeption ist per Ampelschaltung geregelt und wann immer der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, sind Mund-Nasen-Schutzmasken vorgeschrieben.

„Das Hygienekonzept verlangt unseren Gästen und auch den Mitarbeitenden, insbesondere in der Hauswirtschaft sowie in der Küche, einiges ab“, ist sich Sportschulleiter Uwe Breitschopf bewusst. „Dennoch ist es ein wichtiger erster Schritt, den wir wohl überlegt und gut vorbereitet gehen.“ bfv

