Amrhein holt Bronze

Tilburg.Schöner Erfolg für Fabienne Amrhein von der MTG Mannheim: Die deutschen Cross-Läuferinnen haben bei der Europameisterschaft im niederländischen Tilburg die Team-Bronzemedaille gewonnen. Angeführt von Elena Burkard (LG Nordschwarzwald), die Sechste im Einzel wurde, und der Marathon-WM-Elften Amrhein (Platz 19) belegte das DLV-Team hinter den Niederlanden und Großbritannien den dritten Rang. Caterina Granz lief auf Rang 25, Deborah Schöneborn (beide LG Nord Berlin) auf den 27. Platz. Hanna Klein (SG Schorndorf) erreichte Rang 31.

Im Einzel hatte die Türkin Yasemin Can nach 2016 und 2017 erneut Gold erobert und damit als erste Frau in der EM-Geschichte den Hattrick geschafft. Die 21 Jahre alte in Kenia geborene Läuferin gewann das 8300-Meter-Rennen in 26:05 Minuten – mit nur einer Sekunde Vorsprung auf die Schweizerin Fabienne Schlumpf. Bei den Männern eroberte der Norweger Filip Ingebrigtsen Gold. Der 1500-Meter-Europameister von 2016 auf der Bahn kam in 28:49 Minuten ins Ziel. Bester Deutscher über 10 300 Meter wurde Florian Orth: Auf Platz 23 war der Regensburger genau eine Minute langsamer als der Sieger. Für die besten Resultate im 30-köpfigen DLV-Team sorgten Anna Gehring und Samuel Fitwi Sibhatu mit Silber in den U-23-Rennen. dpa/sko

