An diesem einen Tag muss alles stimmen

Johannes Moldan aus Wertheim ist ein sportliches „Schwergewicht“. Und das nicht nur bezogen auf die Erfolge, die der 1,94 m „große Junge“auf den Triathlon-Mitteldistanzen wie jüngst dem Ironman-70.3 im südafrikanischen East London schon so feiern durfte. Mit 83 Kilogramm Körpergewicht muss er auch einiges mehr in Bewegung setzen als manch anderer der leichtfüßigen Fliegengewichte in der

...