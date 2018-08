An einem Tag gleich vier Mal auf dem Siegertreppchen

Anzeige

Brigitte Mennig und Thomas Schmitt erreichten jeweils den zweiten Platz in der Hauptgruppe 3, Klasse A, und in der Hauptgruppe 1, Klasse B. Isolde und Ralf Stang ertanzten sich den zweiten Platz im offenen Turnier sowie den dritten Platz in der Hauptgruppe 3, Klasse A. So standen die Tänzer insgesamt vier Mal an diesem Tag bei der Siegerehrung freudenstrahlend auf dem Treppchen. rd

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.08.2018