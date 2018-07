Anders als andere Champions

Anzeige

Thomas war in den 90ern und zu Beginn der Nullerjahre einer der hoffnungsvollsten Nachwuchsfahrer auf der Insel. Ganz nach britischer Tradition wurde er auf der Bahn ausgebildet, nutzte sein Talent und feierte im Oval mit den Olympiasiegen 2008 und 2012 in der Mannschaftsverfolgung seine größten Erfolge vor dieser Tour.

Auf der Straße lief der in Cardiff geborene Thomas Gefahr, bei den großen Rennen nicht über die Rolle des Adjutanten hinauszukommen. Nach seinen drei ersten Profijahren im kleinen Barloworld-Team kam er 2010 zu Sky, seit 2013 war er der wichtigste Helfer von Froome. Während die Mannschaft reüssierte, blieb Thomas oft glücklos: 2017 musste er den Giro als Mitfavorit wegen eines Unfalls abbrechen. Bei der Tour wenige Wochen danach holte er zum Auftakt in Düsseldorf Gelb, konnte aber auch das Rennen nach einem Sturz nicht beenden.

Nachdem er in diesem Jahr die Dauphiné-Rundfahrt als Generalprobe für die Tour gewonnen hatte und sich Froome beim Giro verausgabte, hätte Thomas offensiv die Führungsrolle beanspruchen können.

Aber das ist nicht seine Art, trotz einer bestechenden Form, trotz zwei famosen Siegen in den Alpen. Am Ruhetag vor der letzten Woche verzichtete er bei einer Pressekonferenz neben Froome sogar auf sein Gelbes Trikot.

Vom wachsenden Hype wollte er lange nichts wissen. „Ich bin in meiner Blase geblieben, habe nichts gelesen, wollte fokussiert bleiben“, berichtete er. Dass seine Frau zum entscheidenden Zeitfahren am Samstag nach Espelette kommt, wurde ihm verschwiegen. Erst dort im Ziel übermannten ihn die Gefühle, die er drei Wochen in Zaum hielt. „Der Waliser ist gefahren wie ein Streber aus der ersten Reihe, mit Seitenscheitel, ohne Angst vor den wichtigen Schulaufgaben“, lobte die „L’Équipe“ und erkannte „keine Scherereien, keine Fehler“.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.07.2018