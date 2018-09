Anfang Oktober soll Sprung in das Oberhaus gelingen

Gegen Ende der Bahnengolf-Saison standen für den Bad Mergentheimer Michael Huhn in Diensten des Minigolfvereins Heilbronn die großen Entscheidungen an. Zunächst fanden in Oberkochen bei Aalen die 59. Deutschen Miniatur-Titelkämpfe statt. Hierfür hatte sich Huhn im Laufe des Jahres über zwei Turniere qualifiziert. Mit ihm schaffte auch sein Teamkollege Lukas Zimmermann den Sprung zu diesem Championat.

Zunächst war an den ersten drei Tagen Übung pur angesagt. Dies bedeutete, mehrere Stunden Training auf den Bahnen. Durch die große Teilnehmerzahl sollte dies genug Platz dafür bieten. Die Einteilung hierzu erfolgte durch den Verband.

Große Ambitionen

Mit großen Ambitionen startete Huhn in den ersten Wettkampftag. Auf der höchst anspruchsvollen Anlage in Oberkochen kann viel passieren. Die ersten neun Bahn sind noch relativ gut zu absolvieren, sollte man nicht mehr als einen Fehler haben.

So „einfach“ wie die erste Hälfte war, so schwer waren die zweiten neun Bahnen. Die erste von drei Runden je Turniertag verlief mit 23 Schlägen recht ordentlich – Michael Huhn fand sich auf Platz vier wieder. Aber gleich Runde zwei zeigte, was alles passieren kann. Huhn patzte zweimal grob und kam für ihn auf sehr enttäuschende 32 Schläge. Dies bedeutete ganz schnell die „rote Laterne“ im Klassement. Die abschließende 25er Runde änderte daran nicht viel. Bei einem so hochklassig besetzten Feld wird ein Fehler natürlich gleich hart bestraft und macht es sehr schwer, sich noch zu verbessern. Die großen Ziele waren damit in weite Ferne gerückt.

Die verpasste Chance zum Auftakt ließ Huhn am zweiten Turniertag locker aufspielen. Mit einer beeindruckenden Serie von 21/20/22, also 63 Gesamtschlägen, katapultierte er sich bis auf Platz acht, was ihm das Ticket für den Finaltag einbrachte. An diesem Finaltag durften die besten zwölf Spieler teilnehmen. Die 63 Gesamtschläge an einem Turniertag sollten auch im weiteren Turnierverlauf die Bestmarke bleiben.

Am Finalsamstag verbesserte sich Huhn nochmals um drei Plätze und beendet das Turnier hochzufrieden als Fünfter. Dabei verpasste er sogar das Finale der letzten drei nur knapp um drei Schläge. Sein Teamkollege Lukas Zimmermann sollte Dritter werden– für Heilbronn also ein sehr gutes Resultat.

Eine Woche später ging es für beide und den beiden weiteren Bad Mergentheimern Jan van Vught und Philipp Eckert mit dem BGC Heilbronn zum Ligafinale der Zweiten Minigolf-Bundesliga Süd nach Singen. Die Ausgangsposition war gleichermaßen klar und höchst brisant. Der BGC Heilbronn stand punktgleich mit dem OMGC Ingolstadt an der Tabellenspitze. Das Team, das vor dem anderen sich platzieren sollte, wäre Meister. Für Singen, Neutraubling und Olching ging es auf der anspruchsvollen Betonanlage um den Klassenerhalt, waren doch alle drei Teams fast gleichauf.

Bei hervorragenden äußeren Bedingungen startete der Wettkampf über vier Runden. Kapitän Michael Huhn schwor seine Heilbronner nochmals ein.

Nach Runde eins waren jedoch alle Teams nur ein bis zwei Schläge auseinander. Es blieb also spannend. In Runde zwei jedoch packte Heilbronn eine Schippe drauf und setzte sich ab. Man distanzierte Konkurrent Ingolstadt um 17 Schläge. Dies brach wohl den Willen der Ingolstädter, deren Kampfgeist jetzt verloren schien.

Unbeeindruckt

Heilbronn, davon total unbeirrt, ließ nicht locker und seinen Vorsprung nach Runde drei nochmals aus. Vor dem Schlussdurchgang waren die Käthchenstädter nun 27 Schläge voraus, was die Vorentscheidung war. Die sieben Heilbronner Spieler mussten nun die Schlussrunde locker nach Hause spielen, ohne etwas zu riskieren.

Diesmal stach vor allem Jörg Hauer (Heilbronn) heraus. Er benötigte auf die vier Runden lediglich 105 Schläge, was zugleich neuen Bahnrekord bedeutete. Als Schlussspieler Jan van Vught die letzten beiden Bahnen erreichte, stellten sich die restlichen Heilbronner Spieler auf, um ihn zu empfangen. Nach dem letzten Schlag gab es kein Halten mehr für die Aktiven. Der Jubel und die Freude waren riesig, hatte man doch das große, vor der Saison aber nie geglaubte Ziel, erreicht – Meister der Zweiten Bundesliga Süd. Nun heißt es für die Heilbronner vom 3. bis 7. Oktober auf der Kombianlage in Weinheim in der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga zu kämpfen – mit den drei Bad Mergentheimern Philipp Eckert, Jan van Vught und Michael Huhn. bgc

