Anfangs tun sich die Unicorns schwer

Alles andere als ein Spaziergang war das Auswärtsspiel des Deutschen American-Football-Meisters aus Schwäbisch Hall bei den Aufsteigern in Kirchberg am Inn. Die Unicorns hatten insbesondere in der ersten Hälfte große Mühe mit den Wildcats, siegten am Ende aber mit 29:0.

Lag es an der langen Anreise, an dem notwendigen Umstellungen im Offense-Backfield, an einem schlechten Tag im Haller Passspiel oder an einer gut eingestellten und effektiv spielenden Kirchdorfer Defense? Es waren wohl alle vier Faktoren, die einen Teil zu der zumindest in der ersten Hälfte nur mäßigen Angriffsleistung der Unicorns beigetragen hatten.

Am augenscheinlichsten war davon, dass Nathaniel Robitaille auf der für ihn ungewohnten Position des Runningbacks auflief und sich dort mit Jannis Fiedler, der Nummer 3 der Haller Ballträger-Riege, abwechselte. Der Grund dafür war, dass Jerome Manyema verhindert und Maurice Schüle vom Stuttgart-Spiel noch angeschlagen war. Dem Haller Laufspiel war dies deutlich anzumerken.