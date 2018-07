Angelique Kerbers Auftritte in Wimbledon

Anzeige

London (dpa) - Zum elften Mal nimmt Angelique Kerber am Rasen-Tennisturnier in Wimbledon teil. Heute (15.00 Uhr MESZ) trifft die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin wie 2016 im Endspiel auf die US-Amerikanerin Serena Williams. Erstmals will sie den Titel holen.

Ein Überblick über ihre bisherigen Teilnahmen:

2007: Aus in Runde eins