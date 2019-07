Angst vor Strahlung in Japan

Frankfurt.Vertreter der Kampagne „Tokio 2020 - die radioaktiven Olympischen Spiele 2020 in Tokio“ haben vor dem Sitz des Deutschen Olympischen Sportbundes protestiert. Anlass der Aktion in Frankfurt ist die Eröffnung der Sommerspiele in Japan in einem Jahr, teilte die Organisation Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges mit.

Die Kampagne sei von der Ärzteorganisation und von japanischen und internationalen Organisationen initiiert, um daran zu erinnern, dass „der Super-GAU von Fukushima von 2011 noch immer nicht unter Kontrolle“ sei. Die japanische Regierung plane die Austragung der Baseball- und Softballspiel-Wettkämpfe in der Hauptstadt der Präfektur Fukushima – 50 Kilometer vom havarierten Atomkraftwerk entfernt. In nur 20 Kilometer Entfernung solle im J-Village, Aufenthaltsort von jungen Athletinnen, zudem der olympische Fackellauf starten. dpa

