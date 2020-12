Applaus vor erstem Akt

Los Angeles.Nach seiner kaum verhohlenen Startplatz-Forderung zur Begrüßung bei den Los Angeles Lakers hat Dennis Schröder vor dem Saisonstart in die NBA den Teamplayer in sich betont. „LeBron hat den Ball seit 17 Jahren in seinen Händen und trifft Entscheidungen für seine Mitspieler. Am Ende des Tages bin ich nicht hier, um ihm irgendwas wegzunehmen. Ich versuche, ihm zu helfen, mehr Siege zu bekommen“, erklärte der beste deutsche Basketballspieler sein Rollenverständnis an der Seite von Superstar LeBron James. „Wenn er Hilfe braucht und mir sagt: Dennis, nimm den Ball – dann werde ich das tun. (...) Aber am Ende des Tages, wenn er auf dem Platz steht, wird er das regeln.“

Schröder weiß, dass er in Los Angeles nur glücklich wird, wenn der Superstar der Liga selbst glücklich ist. Demut und Zurückhaltung sind da bei allem Ehrgeiz und Selbstbewusstsein des 27-Jährigen angebracht. Dass er vor seiner ersten Saison beim Rekordmeister, der seit dem Sieg im Sommer wie die Boston Celtics auf 17 Titel in der stärksten Basketball-Liga der Welt kommt, viele Fürsprecher hat, weiß Schröder ohnehin. „Offensiv bekommen wir einen Elitespielmacher“, lobte Manager Rob Pelinka den Zugang und sagte später auch: „Schröder ist ein Pitbull-Verteidiger“.

Leichte Knöchelverstauchung

Der Nationalspieler hat in seinem letzten Vertragsjahr Zeit, sich in Los Angeles umzusehen und zu entscheiden, ob er sich das auch langfristig vorstellen kann im Süden Kaliforniens. Dass das ganz nach dem Geschmack von Trainer Frank Vogel wäre, ist schon vor dem ersten Pflichtspiel der Saison ziemlich offensichtlich. „Es gibt wohl nur wenige Trainer in der Liga, die ein größerer Fan seines Spiels sind, als ich es bin“, sagte der 47-Jährige zuletzt.

Dass Schröder in der Nacht zu Mittwoch (4 Uhr MEZ) gegen die Los Angeles Clippers in der Startaufstellung steht, ist trotz seiner leichten Knöchelverstauchung, die ihn am Freitag den letzten Test gegen die Phoenix Suns kostete, wahrscheinlich. Vogel weigerte sich zwar beharrlich, eine entsprechende Zusage zu geben, aber alles deutet darauf hin. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020