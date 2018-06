Argentinien nur 1:1 gegen Island - Frankreich siegt mit Mühe

Anzeige

Moskau (dpa) - Superstar Lionel Messi ist mit der argentinischen Nationalmannschaft mit einer herben Enttäuschung in die WM gestartet. Gegen den Weltmeisterschafts-Debütanten Island kamen die Südamerikaner in Moskau nach einem verschossenen Elfmeter von Messi nicht über ein 1:1 hinaus.

Frankreich dagegen mühte sich in Kasan zum Auftakt der Fußball-WM in Russland zu einem schwer erkämpften 2:1 (0:0)-Erfolg gegen Außenseiter Australien. Dänemark setzte sich durch einen Treffer des Leipziger Bundesligaspielers Yussuf Poulsen mit 1:0 (0:0) glücklich gegen Peru durch. Kroatien stieg mit einem 2:0 (1:0) gegen Nigeria ins Turnier ein.

Ein Zeichen setzten wollten die ambitionierten Argentinier, was gegen den tapferen Turnierneuling Island aber gründlich misslang. Im Spartak-Stadion der russischen Hauptstadt hatte Sergio Agüero die Argentinier in der 19. Minute in Führung geschossen. Bundesliga-Legionär Alfred Finnbogason vom FC Augsburg gelang der Ausgleich für die Isländer (23.). In der 64. Minute scheiterte Messi mit einem Foulelfmeter an Hannes Halldorsson im isländischen Tor.