AS Rom wütet nach Champions-League-Aus über Schiedsrichter

Anzeige

Rom (dpa) - Die AS Rom hat nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool den Einsatz des Video-Assistenten auch in der Königsklasse gefordert.

«Es waren zwei Elfmeter, die uns nicht gegeben wurden, mit dem (Videoassistenten) ARV wäre das anders», sagte Roms Sportdirektor Monchi. «Der italienische Fußball muss seine Stimme erheben, weil ich denke, dass all das nicht normal ist.»

Die Roma hatte zwar im Halbfinal-Rückspiel 4:2 gewonnen, konnte damit aber nicht die 2:5-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp zog damit ins Finale ein. «Mit der Technik würde das Finale vielleicht Rom gegen Bayern heißen», sagte Monchi. Dem FC Bayern war beim Halbfinal-Aus gegen Real Madrid ebenfalls ein möglicher Elfmeter verweigert worden.