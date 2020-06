AST-Turnier wird 2021 nachgeholt

Mannheim.Wegen der Corona-Pandemie musste das 30. Albert-Schweitzer-Turnier (AST) für U-18-Basketball-Nationalmannschaften in Mannheim und Viernheim in diesem Jahr ausfallen. Es hätte ursprünglich im April an Ostern stattfinden sollen. Nun soll es im kommenden Jahr nachgeholt werden. Geplant ist, dass vom 3. bis 10. April 2021 gespielt wird.

„In unseren Gesprächen mit den Städten Mannheim und Viernheim sowie mit unseren Partnern ist klar geworden, dass wir das AST so schnell wie möglich nachholen und dann weiter alle zwei Jahre austragen möchten“, erklärte Stefan Raid, der DBB-Vizepräsident. Ab 2021 wird das im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragene Turnier somit jeweils in den ungeraden Jahren durchgeführt.

Die teilnehmenden Nationen, der neue Spielplan für 2021 und alle weiteren wichtigen Informationen zu dem traditionsreichen Turnier sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. bol

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020