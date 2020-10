Auch Ersatztermin gestrichen

Der Würzburger Residenzlauf 2020 wird auch zum Ersatztermin am 18. Oktober nicht stattfinden können. Das bestehende Verbot von Großveranstaltungen, wie es der Residenzlauf in 31 Jahren geworden, lässt den Veranstaltern keine andere Wahl.

Trotz der Absage des Events soll aber die Idee hinter dem größten unterfränkischen Breitsportevent in diesem Herbst nachhaltig wirken: Die Organisatoren der Laufveranstaltung rufen ab Mitte Oktober zu Aktionswochen auf, die Kinder, Jugendliche wie Erwachsene auch für die kühlen Monate zum Laufen in Freien begeistern wollen.

„Unbestritten überlegen gerade alle, wie sie möglichst lange und umfangreich ihre Aktivitäten in diesem Winter an der frischen Luft begehen können. Unser Ziel ist es einen symbolischen Startschuss zu geben“, fasst Organisationsleiter Reinhard Peter die Idee zusammen.

Eigentlich sollte der Residenzlauf 2020 erst regulär Ende April und dann verschoben am 18. Oktober stattfinden. Beide Termine mussten der Pandemie geopfert werden. „Doch die Idee hinter 31 Jahren Residenzlauf und 17 Jahren Schul- und Kindergartenläufe war immer, alle Generationen zum Laufspaß auf die Straßen zu bringen.“.

Deshalb wird unter dem Motto „Getrennt gestartet. Gemeinsam gelaufen. Gesundheit gewinnt.“ doch manches an den klassischen Residenzlauf erinnern. Gruppen können sich anmelden und jede Gruppe kann frei entscheiden, wann es im Zeitraum zwischen 15. Oktober und 15. November eine gemeinsame Laufaktivität startet, über welche Distanz, an welchem Freiluftort und natürlich auch mit dem notwendigen Sicherheitsabstand oder in Kleingruppen unterteilt.

Unterstützt wird die Aktion wie in den Jahren zuvor vom Gesundheitsamt Würzburg sowie dem Sportamt der Stadt Würzburg unter Leitung von Jens Röder. Darüber hinaus sieht Bürgermeisterin Judith Jörg, gleichermaßen für Schule und Sport in Würzburg zuständig, eine gelungene Kombination in dieser Idee. „Gerade der Sportunterricht in den Schulen ist durch eingeschränkte Hallennutzungen in Corona-Zeiten sehr schwierig bis unmöglich. Mit dieser Aktion geben wir den Schulen für den Sportunterricht wie auch den einzelnen Schülern einen besonderen Impuls und Anreiz.“

Anders als beim Residenzlauf, können auch Vereine und organisierte Jugendgruppen dieses Mal von der Aktion profitieren und sich anmelden. Das Anmeldeformular kann auf der Webseite des Residenzlaufs heruntergeladen werden. Dieses kann im Laufe des Oktobers eingereicht werden. Anmeldungen sind bis 30. Oktober möglich.

Doch nicht nur Klassen und Gruppen können sich an dieser Sonderaktion beteiligen, jeder Laufbegeisterte kann die Idee des Veranstalters unterstützen.

Und wie geht es für die bereits angemeldeten Läuferinnen und Läufer weiter, die eigentlich am 18. Oktober auf die „normalen“ Residenzlauf-Runden gehen wollten? „Alle bekommen in diesen Tagen eine E-Mail mit den weiteren Infos. Danach können Sie entscheiden, ob sie ihre Anmeldung für den Lauf am 25. April 2021 aufrecht erhalten oder ihr Geld zurücküberwiesen haben wollen“, so Organisationsleiter Peter. Dabei hofft das Veranstalterteam natürlich, dass möglichst viele ihre Startbereitschaft für das kommende Jahr aufrechthalten. „Auch wenn der Ausfall 2020 unsere Struktur als Veranstalter finanziell nicht gefährdet, so müssen wir aus Liquiditätsgründen doch jeden Cent zusammenhalten, um möglichst schadensfrei dieses Jahr zu überstehen“ hofft der Orgaleiter auf die Solidarität der Residenzlauf-Fans. rp

