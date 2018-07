Auch im Alter möchten die Menschen immer fitter bleiben

Anzeige

Die am stärksten vertretene Altersgruppe sind die 41- bis 60-Jährigen. Auch dies scheint der demografischen Struktur Baden-Württembergs zu entsprechen, belegt gleichzeitig jedoch den Trend, dass die Gesellschaft auch im Alter immer fitter bleiben möchte und Sport ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens ist.

Im Gegensatz zu der Anzahl an Mitgliedern in baden-württembergischen Sportvereinen ist jedoch die Anzahl der Vereine selbst im Vergleich zum Vorjahr um 16 gesunken. Gerade im ländlichen Bereich fusionieren Vereine oder schließen sich zu Spielgemeinschaften zusammen, um auf diese Weise ihre Stärken zu bündeln und ihren Mitgliedern ein breites Angebot bieten zu können.

„Wir als Landessportverband Baden-Württemberg freuen uns natürlich sehr über die positive Mitgliederentwicklung in unseren Sportvereinen. Mittlerweile ist es das dritte Jahr in Folge, in dem die Mitgliederzahl wieder gestiegen ist. Dies zeigt, dass der Sport im Verein nach wie vor der heutigen Zeit entspricht und für die Bevölkerung in Baden-Württemberg einen hohen Stellenwert hat.“, freut sich Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des LSV über die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen. „Möglich gemacht wird diese Entwicklung insbesondere durch die unerlässliche Arbeit der vielen Ehrenamtlichen in unseren Sportvereinen. Sie leisten Tag für Tag hervorragende Arbeit“, führt die Präsidentin weiter aus.

Der VfB Stuttgart bleibt mit 59 169 Mitgliedern der größte Verein Baden-Württembergs vor dem SC Freiburg (14 630 Mitglieder) und der TSG 1899 Hoffenheim (9593 Mitglieder). Weiterhin die stärkste Riege im Land sind die Turner mit über 1,1 Millionen Mitgliedern. gefolgt von den Fußballern mit 974 928 Mitgliedern.

Info: Entsprechende Tabellen und Diagramme mit weiteren Informationen zur Mitgliederstatistik des Landessportverbandes Baden-Württemberg gibt es unter www.lsvbw.de

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.07.2018