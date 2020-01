Auch mit 80 noch angriffslustig

Heidelberg.Für Doper und ihre Hintermänner muss es wie eine Drohung klingen. „Wir werden noch einmal etwas schreiben“, kündigte der unermüdliche und kompromisslose Doping-Aufklärer Werner Franke ein neues Buch mit Hilfe seiner Frau Brigitte Berendonk an. Der weltweit bekannte Heidelberger Zellbiologe kämpft mehr als sein halbes Leben lang mit großem Sachverstand und aufrüttelnder Provokation gegen den Sportbetrug. An diesem Freitag wird Franke zwar 80 Jahre alt. Er hat aber seine fundierte Haudrauf-Mentalität nicht verloren.

„Ich verachte nach wie vor den deutschen Sport“, sagte der gebürtige Paderborner, der das systematische Staatsdoping in der DDR aufdeckte. Nach dem Mauerfall fand er mit seiner Frau geheime Unterlagen zur Doping-Forschung in der DDR. Das 1991 veröffentlichte Buch „Doping-Dokumente – Von der Forschung zum Betrug“ sorgte weltweit für Aufsehen. Für ihn war aber auch klar: „Es gab auch im Westen ein System.“

Prozess gegen Jan Ullrich

So prangerte Franke die Doping-Unterstützung von Radsportler durch die Freiburger Sportmedizin an und wurde von Jan Ullrich verklagt. Er hatte behauptet, dass das einstige Radidol gegen Geld verbotene Dienste beim spanischen Arzt Eufemiano Fuentes in Anspruch nahm. Nach vier Jahren gewann Franke den Prozess.

Wortmächtig meldete er sich weiter zu Wort – auch gegen lange Weggefährten vom Verein Doping-Opfer-Hilfe, deren Mitbegründer er war. Heute wirft er ihnen vor, Opferzahlen nach oben zu treiben und unwissenschaftlich vorzugehen.

Außerdem findet er die Doping-Kontrollen „pillepalle“ und die Welt-Anti-Doping-Agentur nicht unabhängig genug. Dass bei den Olympischen Spielen in Tokio weniger gedopt werden wird, glaubt er nicht: „Wieso? Nur die Dosierungen sind inzwischen geringer.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020