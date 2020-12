Auch MTG trauert um Frank Hensel

Frankfurt.Der ehemalige Generalsekretär des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), Frank Hensel, ist am Sonntag im Alter von 70 Jahren in Frankfurt gestorben. „Für die Leichtathletik-Welt ist der Tod von Frank Hensel ein großer Verlust. Er hat sich viele Jahrzehnte und noch bis zuletzt in ganz unterschiedlichen Funktionen engagiert und genoss weltweit höchstes Ansehen“, sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing.

Die MTG Mannheim reagierte ebenfalls bestürzt. „Mit Frank Hensel geht ein großer Unterstützer der Mannheimer Leichtathletik von uns. Auch in seiner Funktion als Vizepräsident des Europäischen Leichtathletikverbandes hat sich Frank von Beginn an um die Ausrichtung der Bauhaus-Juniorengala bei der MTG am Standort Mannheim stark gemacht. Mit Frank Hensel verlieren wir eine außergewöhnliche Persönlichkeit des nationalen und internationalen Sports und ich persönlich einen langjährigen Freund und Weggefährten“, so MTG-Leistungssportchef und Juniorengala-Meetingdirektor Rüdiger Harksen. cr

