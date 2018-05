Audi bejubelt ein "perfektes Jahr"

Hockenheim.Das packendste Duell beim Saisonfinale im Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Hockenheimring lieferten sich Miguel Molina und Jamie Green direkt am Start. Da zog der Mercedes-Pilot am Spanier im Audi A4 vorbei, und spulte danach routiniert 38 Runden ab. "Ich hatte ein schweinegeiles Auto", jubelte der Engländer in fast akzentfreiem Deutsch über seinen ersten Saisonsieg. Der 29-Jährige fuhr

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2438 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.10.2011